قبل عيد الفطر..أورمان الشرقية توزع 2000 قطعة ملابس علي المستحقين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم توزيع 2000 قطعة ملابس مقدمه من جمعيه الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي علي الأسر الأولي بالرعاية بقرية النظري التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا.





أضاف المحافظ أنه جاء ذلك تنفيذا لمبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء والمعاناة عن الأسر الأكثر إحتياجًا والأقل دخلًا.

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أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بالمواطن البسيط والأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل وتسعي جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة لتقديم افضل الخدمات لهم والعمل علي تحسين مستوي معيشتهم والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة.





ومن جانبه أوضح محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تماشيًا مع سياسة الدولة التي تهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياه ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولي بالرعاية قامت جمعية الاورمان بالتعاون مع المديرية بتنظيم معرض ملابس جديدة لتوزيع 2000 قطعة ملابس بالمجان علي الأسر الاولي بالرعاية والمستحقة بقرية النظري التابعة لرئاسة مركز ومدينه ههيا وذلك لإدخال البهجة والسرور عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.





وأشار وكيل وزارة التضامن الأجتماعي الي أستمرار تقديم المساعدات المادية والعينية لجميع المستحقين تنفذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.