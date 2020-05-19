الغرفة التجارية بالشرقية تدعم متضرري كورونا بـ 5000 كرتونة مواد غذائية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور الغرفة التجارية بالشرقية في توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن السوق بالتعاون مع مديرية التموين لتخفيف العبء والمعاناة علي كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل، بالإضافه إلى دورها الجوهري في تنمية العلاقة بين القطاعين العام والخاص وتقريب وجهات النظر وفتح سبل التعاون المشترك بينهما بما يعود بالنفع والفائدة علي المواطنين وخاصه في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد بحظر إقامة الأسواق الأسبوعية والسويقات العشوائية، وذلك تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.









ومن جانبه أعلن المحاسب عبد السلام محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الغرفه التجاريه بالشرقيه عن تقديم الغرفة التجاريه لـ 5000 كرتونة مواد غذائية توزع علي المتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت إشراف المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي.





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وأكد مدير الغرفة التجارية علي ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين جهات العمل المختلفة للتصدى لجائحة كورونا وتقديم أوجه الدعم والمساندة للمتضررين منها.





وأضاف رئيس الغرفه التجاريه بالشرقية أن الغرفة تقوم بدورها الوطني منذ بداية مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد ، وذلك من خلال تحديد الأسعار التي تناسب فئات المجتمع المختلفه وضبط الأسواق، بما لا يضر بمصلحة التجار بجانب العمل على حل كافة المشكلات التي تواجههم للخروج من تلك الأزمة التي نواجهها جميعا.









واستكمل انه بالأضافة الي دعم المجتمع والتبرع بما يتطلبه الوضع الراهن من احتياجات ومستلزمات وتوفيرها من خلال تكاتف وتعاون الجميع لمساعده المحافظه لتخطي الأزمه والمرور منها بسلام.



