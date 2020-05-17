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محافظات

أون لاين.. الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوة دينية عن فضائل ليلة القدر

الأحد 17/مايو/2020 - 10:53 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حرص مديريه الشباب والرياضة علي نشر الثقافة الرياضية وتنفيذ البرامج والندوات والأنشطة المتنوعة لمختلف الفئات العمرية وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا لشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه في ظل الظروف الراهنة وقرار غلق مراكز الشباب تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.


أشار وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة الى قيام إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بتنظيم ندوة دينية بعنوان ( ليله القدر ) تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية يقدمها الشيخ أحمد السيد أمام وخطيب بوزارة الأوقاف يتحدث فيها عن ليلة القدر حيث إنها " ليلة خير من ألف شهر" وهى فى العشر الاخير من شهر رمضان، ينتظرها المسلمون بالصلاة والتضرع والتقرب الي الله بالاعمال الصالحة وكذلك فضل العشر الاواخر من شهر رمضان وكيف نستقبلها بالعبادة والتضرع الي الله.

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وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه سيتم بث الندوة غدا ً الاثنين علي صفحه الربط الالكتروني لوزارة الشباب والرياضة والمنصه الاكترونية لمديرية الشباب والرياضة بالشرقية في تمام الساعة العاشرة صباحا ً.


وأوضح ان تنفيذ تلك الانشطة يأتي في اطار سعي المديرية الدائم الي صقل مهارات وقدرات الشباب واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

أون لاين.. الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوة دينية عن فضائل ليلة القدر
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