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فن

بعد إصابتها بـ كورونا.. آخر من خالط رجاء الجداوي بمسلسل لعبة النسيان

الأحد 24/مايو/2020 - 09:50 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل، أثيرت بعد إعلان إصابة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، ونقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.




وأعلنت رجاء الجداوي انتهاء تصوير مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" الذي تم عرضه بالموسم الرمضاني الماضي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهرت الفنانة رجاء الجداوي، في الصورة التي جمعتها بفريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، في آخر أيام التصوير قبل 3 أيام، بجوار الفنانين علي قاسم، وأسماء جلال، بالإضافة إلى باقي فريق العمل، وأبرزهم: «دينا الشربيني، محمود قابيل».


وشاركت النجمة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان"، وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية وتدور أحداثه حول امرأة  تعيش حياة الطبقة المتوسطة.


وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر مقربة لـ"صدى البلد" أنهم اكتشفوا الإصابة أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

رجاء الجداوي - لعبة النسيان رجاء الجداوي - لعبة النسيان
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