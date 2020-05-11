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محافظات

محافظ الجيزة: عزل 6 منازل في أوسيم.. وإصابات المحافظة بفيروس كورونا تصل 1000 حالة

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:11 م
اللواء احمد راشد
اللواء احمد راشد محافظ الجيزة
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محمد الصاحى
أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ان إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل محافظة الجيزة بلغ قرابة 1000 حالة، مشيرا إلى أن كثيرا من تلك الحالات خرجت من المستشفيات بعد تلقيها العلاج، وتحول نتائج تحاليلها من ايجابية إلى سلبية.


وأضاف محافظ الجيزة في تصريح له، انه تم فرض العزل الصحي على 6 منازل في منطقة اوسيم في نطاق محافظة الجيزة، بعد اكتشاف تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا بين سكان تلك المنازل.


وأشار إلى أن المحافظة كانت قد فرضت من قبل العزل الصحي على قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة والتي تم رفع العزل عنها بعد ١٤ يوما وبعد السيطرة ووقف انتشار الفيروس بين ابناء القرية، مشيرا الى ان كل تلك الخطوات تأتي ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار كورونا.
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