محافظ الجيزة: عزل 6 منازل في أوسيم.. وإصابات المحافظة بفيروس كورونا تصل 1000 حالة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ان إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل محافظة الجيزة بلغ قرابة 1000 حالة، مشيرا إلى أن كثيرا من تلك الحالات خرجت من المستشفيات بعد تلقيها العلاج، وتحول نتائج تحاليلها من ايجابية إلى سلبية.









وأضاف محافظ الجيزة في تصريح له، انه تم فرض العزل الصحي على 6 منازل في منطقة اوسيم في نطاق محافظة الجيزة، بعد اكتشاف تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا بين سكان تلك المنازل.







