بالشوكولاتة والعصائر.. عزل قها تحتفل بعيد الفطر مع مرضى كورونا

احتفل مستشفى قها للعزل الصحى والمخصص لعلاج ورعاية المصابين بفيروس كورونا المستجد بعيد الفطر المبارك مع المرضى المحتجزين داخل المستشفى لتلقى العلاج.









وحرصت الأطقم الطبية فى المستشفى على الاحتفال بالعيد على طريقتهم الخاصة حيث قاموا بتوزيع العصائر والشوكولاتة مع وجبة الإفطار احتفالا بالعيد والعمل على رفع روحهم المعنوية والتحفيف عنهم من الإصابة بالفيروس.





وأعلن مستشفى قها للعزل الصحى عن تعافي 10 حالات جديدة من بينهم سيدتين مسنتين كانتا محجوزتين في العناية ويعانوا من أمراض مزمنة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الفيروس منذ بدء الجائحة إلى 235 حالة.





وقالت الدكتورة سعاد حتاته نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 235 شخصا اليوم.





وأشارت إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، مؤكدة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.





وأضافت حتاتة أن المستشفى لا تعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى والمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيرس جميعها متوفرة.





وأكدت مستشفى قها حرصها على الاهتمام بالحالات المصابة بفيروس كورونا التى يتم تحويلها إلى المستشفى يوميا.