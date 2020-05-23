AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

صلاة وكحك وإجراءات مشددة.. يا ليلة العيد آنستينا (ملف خاص)

السبت 23/مايو/2020 - 11:19 م
يا ليلة العيد آنستينا
يا ليلة العيد آنستينا صلاة وكحك و إجراءات مشددة
Advertisements
صدى البلد
30 يوم قضاها المصريون في الصوم والصلاة وأداء العبادات في ظروف شديدة الخصوصية ، حيث تمر مصر والعالم أيضا بمعركة البقاء في مواجهة  فيروس كورونا ( كوفيد -19) ، ويستعد المصريون والعالم الإسلامي للاحتفال غدا بعيد الفطر المبارك ، والذي من المتوقع  أيضا أن يكون ذو طبيعة وشكل مختلفين .. فهذا العام سيكون الاحتفال في المنازل  ووفقا لقواعد ومحاذير معينة  تجنبا لتفشي العدوى بـ كورونا .. ومن خلال الملف التالي ننشر مجموعة من التقارير المميزة حول شكل الاحتفال وطبيعته غدا : 

حظر التجول من 5 مساء.. هذه الإجراءات ستطبقها الحكومة غدا

نظرا لطبيعة التفشي السريع لعدوى كورونا اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات التي ستطبق غدا ، وأبرزها فرض حظر التجول من الخامسة مساءا ، وحتى السادسة صباحا وإغلاق المقاهي والمطاعم الكافيتريات .. للمزيد اضغط هنا 

لأول مرة .. إغلاق دور العرض فى عيد الفطر .. شاهد

تشهد دور العرض في كل عيد إقبال وزحام شديدين من جانب فئات كثيرة من المجتمع وخاصة الشباب ، إلا أن الظروف الراهنة تحول دون ذلك خاصة بعد قرار رئيس الوزراء السينمات في المولات التجارية وكافة دور العرض منعا للتجمعات وهو ما ينذر بخسارة كبيرة للمنتجين . 

ومن أهم الأفلام التي سيحرم المشاهدون من مشاهدتها هذا العام  البعض لايذهب للمأذون مرتين .. للمزيد اضغط هنا  

تزاحم شديد من المواطنين على محلات التسالي قبل عيد الفطر.. فيديو

من جهة أخرى ، سعى المصريون للبحث عن بدائل للتسلية  كمظهر من مظاهر عيد الفطر ، بعدما حرموا من الوسائل الأخرى كالمنتزهات والمقاهي والمراكب النيلية ، وهو ما رصده عدسة صدى البلد ، فقد شهدت محلات التسالي زحاما كبيرا حتى دون الأخذ بالإجراءات الوقائية .. للمزيد اضغط هنا 

يا ليلة العيد.. طرق تطهير اللب والسوداني وبدائل تغنيك عن تناوله

وحرصا من صدى البلد، على صحة متابعيه،  في ظل انتشار جائجة كورنا يقدم الموقع أفضل الطرق التي تعتبر وسيلة جيدة لتطهير اللب والسوداني وبدائل تناوله ..للمزيد اضغط هنا 

بلالين وعيدية.. 8 نصائح لحماية الأطفال من كورونا في عيد الفطر

ولأن هذا العيد ذو طبيعة مختلفة فقد انقلبت  وسائل الفرحة المعهودة مثل العيدية للقنابل موقوتة ، يمكنها نقل كورونا بسهولة  ، لذلك حرص صدى البلد على تقديم نصائح لجمهوره حتى لا يصاب أطفالنا بالعدو ى .. للمزيد اضغط هنا 

كيفية صلاة عيد الفطر فى البيت

أما عن صلاة العيد وكيفية تأديتها  فقد اهتم صدى البلد ، بنشر الطريقة الصحيحة  لآداء صلاة العيد ، حتى لا يضيع ثوابها في ظل إغلاق المساجد ، ويمكنك الإطلاع عليها  من هنا 

درجة الحرارة فى الظل 43 .. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس خلال عيد الفطر

شهدت الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة مما جعل المصريون يتساءلون عن طقس العيد وينشر صدى البلد درجات الحرارة المتوقعة غدا ..اطلع عليها من هنا 

تزيين المنزل والألعاب أبرزها.. 10 نصائح لقضاء وقت ممتع فى عيد الفطر

أما عن كيفية التخلص من ملل الحظر في المنزل خلال  فترة العيد ولقضاء وقت ممتع ، فقد نشر صدى البلد .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا 

تعرف على قصة أغنية يا ليلة العيد لكوكب الشرق .. شاهد

و لايمكن أن تمضي ليلة العيد دون أن تصدح السيدة أم كلثوم بأغنيتها ياليلة العيد آنستينا ، والتي باتت ماركة مسجلة على مدار عهود وارتبط بها المصريون كأحد أهم أجواء العيد ، نستعرض حكايتها هنا 

متحرمش نفسك .. رجيم أول يوم العيد كحك وبسكوت ورنجة

كما وضحنا  للقراء  حجم السعرات الحرارية التي يحتويها كحك العيد، حيث تضاربت الأقوال في هذا الأمر، مما جعل الناس يقعون في حيرة حول السعرات الحرارية الصحيحة لكحك العيد.. ونقدم لكم المزيد من التفاصيل هنا 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهم الأخبار .. إجراءات الحكومة في شم النسيم .. والسعودية توضح كيفية صلاة العيد بالمنزل

قبل ما تاكل فى العيد.. اعرف السعرات الحرارية للكحك

كل وانت مطمن .. 10 نصائح تساعد في تناول كحك العيد بدون زيادة الوزن

يا ليلة العيد.. طرق تطهير اللب والسوداني وبدائل تغنيك عن تناوله

ترشيحاتنا

لـ الشعر والبشرة والصحة.. 5 فوائد مذهلة لتناول 3 حبات من البندق يوميًا

بعد انتهاء مسلسل الاختيار .. أغنية جديدة من القوات المسلحة تخليدًا لذكرى الشهداء

أخبار الفن| فيديو جديد لإعدام هشام عشماوي.. ونبيل الحلفاوي يشكك في حلم أمير كرارة

إصابة 13 بفيروس كورونا في أسيوط

بلاش تجمعات.. تحذير من منظمة الصحة العالمية بشأن التعامل خلال عيد الفطر

نهاية سعيدة لمسلسل "ونحب تاني ليه" وياسمين عبد العزيز تشارك صورة بفستان الزفاف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أكلة.. الباهية من طعام الخدم إلى الكبسة أشهر وجبة فى الدول العربية

الشيف أحمد عادل يقدم طريقة عمل البيتي فور بأقل تكلفة

لـ الشعر والبشرة والصحة.. 5 فوائد مذهلة لتناول 3 حبات من البندق يوميًا