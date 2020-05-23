صلاة وكحك وإجراءات مشددة.. يا ليلة العيد آنستينا (ملف خاص)

30 يوم قضاها المصريون في الصوم والصلاة وأداء العبادات في ظروف شديدة الخصوصية ، حيث تمر مصر والعالم أيضا بمعركة البقاء في مواجهة فيروس كورونا ( كوفيد -19) ، ويستعد المصريون والعالم الإسلامي للاحتفال غدا بعيد الفطر المبارك ، والذي من المتوقع أيضا أن يكون ذو طبيعة وشكل مختلفين .. فهذا العام سيكون الاحتفال في المنازل ووفقا لقواعد ومحاذير معينة تجنبا لتفشي العدوى بـ كورونا .. ومن خلال الملف التالي ننشر مجموعة من التقارير المميزة حول شكل الاحتفال وطبيعته غدا :





حظر التجول من 5 مساء.. هذه الإجراءات ستطبقها الحكومة غدا





نظرا لطبيعة التفشي السريع لعدوى كورونا اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات التي ستطبق غدا ، وأبرزها فرض حظر التجول من الخامسة مساءا ، وحتى السادسة صباحا وإغلاق المقاهي والمطاعم الكافيتريات .. للمزيد اضغط هنا





لأول مرة .. إغلاق دور العرض فى عيد الفطر .. شاهد





تشهد دور العرض في كل عيد إقبال وزحام شديدين من جانب فئات كثيرة من المجتمع وخاصة الشباب ، إلا أن الظروف الراهنة تحول دون ذلك خاصة بعد قرار رئيس الوزراء السينمات في المولات التجارية وكافة دور العرض منعا للتجمعات وهو ما ينذر بخسارة كبيرة للمنتجين .





ومن أهم الأفلام التي سيحرم المشاهدون من مشاهدتها هذا العام البعض لايذهب للمأذون مرتين .. للمزيد اضغط هنا





تزاحم شديد من المواطنين على محلات التسالي قبل عيد الفطر.. فيديو





من جهة أخرى ، سعى المصريون للبحث عن بدائل للتسلية كمظهر من مظاهر عيد الفطر ، بعدما حرموا من الوسائل الأخرى كالمنتزهات والمقاهي والمراكب النيلية ، وهو ما رصده عدسة صدى البلد ، فقد شهدت محلات التسالي زحاما كبيرا حتى دون الأخذ بالإجراءات الوقائية .. للمزيد اضغط هنا





يا ليلة العيد.. طرق تطهير اللب والسوداني وبدائل تغنيك عن تناوله





وحرصا من صدى البلد، على صحة متابعيه، في ظل انتشار جائجة كورنا يقدم الموقع أفضل الطرق التي تعتبر وسيلة جيدة لتطهير اللب والسوداني وبدائل تناوله ..للمزيد اضغط هنا





بلالين وعيدية.. 8 نصائح لحماية الأطفال من كورونا في عيد الفطر





ولأن هذا العيد ذو طبيعة مختلفة فقد انقلبت وسائل الفرحة المعهودة مثل العيدية للقنابل موقوتة ، يمكنها نقل كورونا بسهولة ، لذلك حرص صدى البلد على تقديم نصائح لجمهوره حتى لا يصاب أطفالنا بالعدو ى .. للمزيد اضغط هنا





كيفية صلاة عيد الفطر فى البيت





أما عن صلاة العيد وكيفية تأديتها فقد اهتم صدى البلد ، بنشر الطريقة الصحيحة لآداء صلاة العيد ، حتى لا يضيع ثوابها في ظل إغلاق المساجد ، ويمكنك الإطلاع عليها من هنا





درجة الحرارة فى الظل 43 .. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس خلال عيد الفطر





شهدت الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة مما جعل المصريون يتساءلون عن طقس العيد وينشر صدى البلد درجات الحرارة المتوقعة غدا ..اطلع عليها من هنا





تزيين المنزل والألعاب أبرزها.. 10 نصائح لقضاء وقت ممتع فى عيد الفطر





أما عن كيفية التخلص من ملل الحظر في المنزل خلال فترة العيد ولقضاء وقت ممتع ، فقد نشر صدى البلد .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا





تعرف على قصة أغنية يا ليلة العيد لكوكب الشرق .. شاهد

و لايمكن أن تمضي ليلة العيد دون أن تصدح السيدة أم كلثوم بأغنيتها ياليلة العيد آنستينا ، والتي باتت ماركة مسجلة على مدار عهود وارتبط بها المصريون كأحد أهم أجواء العيد ، نستعرض حكايتها هنا

