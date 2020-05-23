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فن

تعرف على قصة أغنية يا ليلة العيد لكوكب الشرق .. شاهد

السبت 23/مايو/2020 - 08:31 م
اغنية يا ليلة العيد
اغنية يا ليلة العيد انستينا
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أحمد إبراهيم - محمد نحلة
تحتفل الامة الاسلامية الليلة بحلول عيد الفطر المبارك ولعل احد طقوس هذا الاحتفال سماع اغنية "يا ليلة العيد" للمطربة كوكب الشرق ام كلثوم و التى تعد احدى العلامات التى تبعث حالة من البهجة و الفرحة داخل قلوب المعيدين. 

ويأتى قصة تنفيذ هذه الاغنية التى غنتها أم كلثوم لأول مرة في فيلمها "دنانير"، حيث كانت الشرارة الأولى من خلال بائع متجول سمعته ام كلثوم وهو يغنى لبضاعته قائلا : "يا ليلة العيد انستينا" وهو الامر الذى دفع كوكب الشرق لتمسك بمطلع الاغنية وتوجهت على الفور الى بيرم التونسى ليكمل كلمات الاغنية. 

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وبعد فترة طالبت أم كلثوم من الشاعر احمد رامى ان يكمل مطلع الاغنية وبالفعل تحقق الامر وقام الملحن رياض السنباطى بتلحينها وقررت كوكب الشرق ان تقدم الاغنية للملك فاروق فى يوم جلوسه على العرش فى ليلة عيد الفطر عام 1944 والذى اقيم فى ملعب النادى الاهلى بمختار التتش. 

وقامت ام كلثوم اثناء الحفل بتقديم الاغنية و التى ادخلت فيها اسم الملك فاروق كنوع من الاهداء له فى يوم جلوسه على العرش ولكن بعد فترة تم تسجيل الاغنية واذاعتها دون المقطع الذى ادخلت فيه اسم الملك فاروق لتظل الاغنية عشرات السنوات تقدم فى هذه المناسبة كنوع من البهجة والفرحة التى تدخل على قلوب المصريين. 
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