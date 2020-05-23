AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد 100 وش.. نيللى كريم مصاصة دماء فى فيلم جديد.. وتعلق: الجمهور هيقول عليّا مجنونة

السبت 23/مايو/2020 - 05:25 م
نيللى كريم
نيللى كريم
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة نيللى كريم عن تفاصيل فيلمها الجديد الذى يجمعها بالفنان التونسى ظافر العابدين و الذى تعاونت معه من قبل فى مسلسل "تحت السيطرة". 

وقالت نيللى كريم فى لقاء لها ببرنامج MBCTrending : ان الفيلم الجديد ينتمى الى نوعية اعمال الرعب حيث يتحدث عن عالم مصاصى الدماء. 

أقرأ أيضا 

واضافت نيللى كريم قائلة : "كنت فى البداية ينتابنى حالة من القلق ولكن عندما تحدثت مع المخرج رامى يوسف وقرأت قصة الفيلم تحمست لها خاصة انها نوعية جديدة لم أقدمها من قبل. 

وأشارت نيللى كريم قائلة : ارى ان هذا العمل مختلف عن الاعمال التى قدمت من قبل حتى عالميا واتمنى ان يناع الفيلم اعجاب الجمهور عند عرضه و"كنت متخوفة فقط من ان الناس تقول من نكد لكوميديا لرعب دى مجنونة" ولكن انا حبيت التجربة".   

يذكر أن نيللى كريم يعرض لها مسلسل 100 وش والذى يشاركها البطولة فيه اسر ياسين وتاليف عمرو الدالى واحمد وائل واخراج كاملة ابو ذكرى.  

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنا فرفوشة بطبعي.. نيللي كريم تعلق على دورها بمسلسل 100 وش

أول تعليق بعد حلقته.. حسن عسيري يفضح حقيقة فبركة «رامز مجنون رسمي» ..شاهد

أحمد صلاح حسني يشيد بأداء نيللي كريم في مسلسل 100 وش

محمود حميدة: فيلمي القادم من نوعية الخيال العلمي.. تفاصيل

نيللي كريم ترفض دخول اسم عادل إمام في أي مقارنة.. تفاصيل

2020 بتقضي علينا .. نيللي كريم: أجريت عملية وعملت حادثة موتوسيكل..فيديو

ترشيحاتنا

الأوقاف تستعد لـ صلاة العيد بـ 10 ضوابط وغرفة عمليات.. والوزير: هصلي في البيت

بأمر ملكي.. السعودية تقيم صلاة العيد داخل الحرمين الشريفين

الصحة الكوبية: لقاح يظهر قدرة كبيرة في معالجة حالات كورونا الحرجة

سحب رخصة 101 سيارة لعدم ارتداء سائقيها الكمامة

خطأ فى رؤية الهلال.. كوكب عطارد يربك حسابات عيد الفطر

خبير سودانى: عيوب خطيرة تهدد بانهيار سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أزمة كورونا.. زحام شديد وإقبال على شراء ملابس العيد بالدقهلية.. صور

مواصفات وأسعار شيفرولية أوبترا 2020 chevrolet optra بعد أخر تخفيض

لمواجهة كورونا.. حملات أمنية لمتابعة إغلاق شواطئ مصيف بلطيم.. صور