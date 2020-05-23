بعد 100 وش.. نيللى كريم مصاصة دماء فى فيلم جديد.. وتعلق: الجمهور هيقول عليّا مجنونة





وقالت نيللى كريم فى لقاء لها ببرنامج MBCTrending : ان الفيلم الجديد ينتمى الى نوعية اعمال الرعب حيث يتحدث عن عالم مصاصى الدماء.





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واضافت نيللى كريم قائلة : "كنت فى البداية ينتابنى حالة من القلق ولكن عندما تحدثت مع المخرج رامى يوسف وقرأت قصة الفيلم تحمست لها خاصة انها نوعية جديدة لم أقدمها من قبل.





وأشارت نيللى كريم قائلة : ارى ان هذا العمل مختلف عن الاعمال التى قدمت من قبل حتى عالميا واتمنى ان يناع الفيلم اعجاب الجمهور عند عرضه و"كنت متخوفة فقط من ان الناس تقول من نكد لكوميديا لرعب دى مجنونة" ولكن انا حبيت التجربة".





يذكر أن نيللى كريم يعرض لها مسلسل 100 وش والذى يشاركها البطولة فيه اسر ياسين وتاليف عمرو الدالى واحمد وائل واخراج كاملة ابو ذكرى.





تفاصيل تعاون نيللي كريم وظافر العابدين في فيلم عن مصاصي الدماء#MBCTrending#MBC4 pic.twitter.com/daK9FS8oFU — MBC Trending (@MBCTrending) May 22, 2020