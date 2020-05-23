2020 بتقضي علينا .. نيللي كريم: أجريت عملية وعملت حادثة موتوسيكل..فيديو

كشفت الفنانة نيللي كريم ، عن مرضها الأخير، قائلة:"كان عندي ورم خلف الأذن..المسئول عن الوجهة".





وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية علي قناة "mbc4"، أنها ذهبت إلي أمريكا قبل مسلسل بـ100 وش بـ شهر وأجرت العملية ، معقبة : تم أستئصال الورم الحمدلله".





وأوضحت نيللي، أنها إثناء المسلسل حدث لها حادث سير "بالموتوسيكل"، متابعة:"عملت حادثة وعملت عملية تاني ورجعت..2020 عمالة تقضي علينا".





وأشارت إلي أنها كانت محظوظة بعملها مع المخرجة "كاملة أبو ذكري"، متابعة : بعتبرها رئيسه العصابة بتاعتنا".





وبالحديث عن مسلسل بـ100 وش، قالت: كل واحد في العصابة هيكون ليه نهاية مختلفة..وكل شخصية بتروح في حالها".





وأكدت علي أن المسلسل يتميز بإمكانية عمل أكثر من جزء له..وهناك أقاويل كثيرة حول ذلك..بس انا دايما بخاف من الجزء التاني".



