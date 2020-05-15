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فن

أحمد حسنين: تشبيهي بـ عمر الشريف شرف كبير

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:15 م
صدى البلد
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ندى فكرى
قال أحمد حسنين إنه منذ صغره كان يعشق التمثيل واتجه له بداية من 2014 من خلال الإعلانات وورش التمثيل وكانت بدايته في دور صغير في مسلسل " لا تطفئ الشمس " حتى ترشح للعمل في مسلسل حكايات بنات 4 و 100 وش و البرنس.

وأكد "أحمد" أن تجربته في مسلسل "حكايات بنات 4 " كانت جيدة، أما عن تجربته في مسلسل " 100 وش " كان هناك طاقة إيجابية كبيرة أمام نيللي كريم وأسر ياسين وتعلم منهم الكثير ومن تعليمات المخرجه كامله أبو ذكري  .

وأشار إلى أن تجربته في مسلسل البرنس مختلفة تماما وكان سعيدا بوجوده وسط تلك المجموعة الكبيرة من طاقم العمل و أنهم  كانوا يقومون بإخراج الموهبة من كل فنان لأن التمثيل يحتاج مجهودا و تركيزا كبيرا، قائلا: "كنا نعمل 20 ساعة متواصلة"، مؤكدا أنه استمتع بالعمل مع الفنان محمد رمضان و الممثلة ريم سامي الموهوبة. 

وأضاف " أحمد " لـ صدي البلد انه يقوم بتصوير مسلسل " ليه لأ "  للفنانة أمينة خليل ويقوم بتأدية دور "عبد الله". 

وعن تشبيه الكثير له بالفنان الراحل عمر الشريف، قال إنه ليس حفيده ولكنه سعيد بهذا التشبيه، موضحا أن ترشيحه للأعمال لم يكن بسبب هذا الشبه ولكن لتأدية الدور بشكل جيد، قائلا: "إنه تم عرض علي دور لقصة حياة عمر الشريف سيكون لي الشرف بتجسيد هذا الدور و لكنها سوف تكون مسؤولية كبيرة".

وتابع "أحمد"  أنه يتمني العمل مع جميع المخرجين و أن يقوم بتأدية شخصيات مختلفة علي أن تكون الأدوار عميقة و لها أبعاد أخري بعيدا عن الادوار الرومانسية، لان خلف كل شخصيه حكايه و قصه نقوم بتوصيلها من خلال التمثيل.

و انهي " احمد حسنين " حديثه بأنه يتمني التمثيل امام كريم عبد العزيز و يحي الفخراني و منه شلبي و غيرهم من الممثلين الكبار.
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