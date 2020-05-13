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فن

نيللي كريم : لم أقلق من تقديم الكوميديا في مسلسل "ب 100 وش"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:02 م
نيللى كريم
نيللى كريم
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أ ش أ
 كشفت الفنانة نيللي كريم أنها لم تشعر بأي قلق من تقديم اللون الكوميدي هذا العام في مسلسل "بـ100 وش" المعروض في سباق رمضان الحالي .
وقالت نيللي كريم ، في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء ، إنها قبلت تقديم هذا المسلسل من أجل الفكاهة، لأن الكل يحتاج إلى الضحك في هذه الأيام.

وأوضحت أن الهدف الأول من المسلسل تقديم عمل مختلف يجلب الضحك للمشاهدين ، لافتة إلى أنها توقعت أن يحظى العمل بإعجاب المتابعين، خصوصا أنها عندما قرأت السيناريو للمرة الأولى وتخيلت شكل "سكر" وطريقتها، ضحكت كثيرا، إضافة إلى طبيعة العمل وأحداثه الخفيفة الظريفة.

وأشارت إلى أن المسلسل مكتمل العناصر وأحداثه مثيرة ومشوقة، خاصة أن الشخصية جديدة عليها لم تقدمها من قبل.

وتقدم نيللي كريم في المسلسل شخصية فتاة نصابة تدعى سكر لديها محل لتصفيف الشعر وتدير عمليات نصب مختلفة، في إطار كوميدي بمساعدة آسر ياسين الذي يشاركها بطولة المسلسل. 

ويشارك في بطولة المسلسل بيومي فؤاد، عمر الشناوي، شريف دسوقي، محمد عادل، علا رشدي، دينا ماهر، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.
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