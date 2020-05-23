نيللي كريم تكشف سبب عدم بكائها في مسلسل بـ100 وش .. فيديو





وأوضحت نيللي، خلال مداخلتها الهاتفية بقناة "mbc4"، أنها مازلت تشعر بأن هناك تصوير، متابعة: نمت وحلمت أني اتأخرت على التصوير".





وبالحديث عن مسلسل ب100 وش، كشفت نيللي، عن أنها لم تبكي في المشهد الذي جمعها بـ أثر ياسين، قائلة"معيطتش عشان بنعمل مسلسل كوميدي".



وتابعت: "سمعت كلام الدكتور وأني معيطش شهر بس..وبعد كدا رجعت ريمة لحالتها القديمة".





كما انتهى فريق عمل مسلسل بـ 100 وش من تصوير أحداث المسلسل بشكل نهائي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه أثتاء عرضه في الموسم الرمضاني 2020.



قام نجوم العمل بنشر فيديوهات احتفالًا بانتهاء التصوير داخل لوكيشن العمل، ومن بين هذة الفيديوهات فيديو كوميدي لكل من آسر ياسين، ونيللي كريم.