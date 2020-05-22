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فن

الانتهاء من تصوير مسلسل بـ100 وش لـ نيللي كريم وآسر ياسين

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:35 م
بـ 100 وش
بـ 100 وش
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آيه عاطف
انتهى فريق عمل مسلسل بـ 100 وش من تصوير أحداث المسلسل بشكل نهائي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه أثتاء عرضه في الموسم الرمضاني 2020.

قام نجوم العمل بنشر فيديوهات احتفالًا بانتهاء التصوير داخل لوكيشن العمل، ومن بين هذة الفيديوهات فيديو كوميدي لكل من آسر ياسين، ونيللي كريم.

تجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

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مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020. 

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