شهيرة تثير الجدل بصورة لـ محمود ياسين مع أحمد عز وأمير كرارة| تفاصيل





وتسبب وضع صورة الفنان الكبير محمود ياسين فى الاسفل بعد احمد عز وامير كرارة فى موجة غضب عارمة ضد الفنانة شهيرة من جانب جمهور محمود ياسين الذي يعتبره رمزا لهذه النوعية من الاعمال خاصة انه اكثر ممثل قدم هذه النوعية من الاعمال الوط نية فى السينما.





أقرأ ايضا









وردت شهيرة على الهجوم الذى تعرضت له عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلة : " إلى جمهور محمود ياسين العظيم.. اللي من امبارح غاضب مني واللي بعتلي رسايل زعلانين مني ازاي اضع صورة محمود ياسين ( تحت ) في البوست ده.





واوضحت شهيرة قائلة : "كان لابد أن أضعه في مكانه الصحيح ليس لتاريخه فقط، ولكن لأنه أكتر فنان في مصر قدم أعمال وطنية و أكتر من أربع أعمال وكان فيهم مش بيحارب إرهاب لكن بيحارب اسرائيل وخاصة حرب أكتوبر طيب كل ده جميل.. أنا بقي تفتكروا عملت كده ليه، عشان بهتم بالعمل الأجد اللي هو في وجدان الناس حاليا، ولا يعقل أن أقلل من أعمال زوجي الخالده الآن بعد مرور السنوات الطويلة، إنما كل ما في الأمر أني تواضعت قليلا".



