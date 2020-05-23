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فن

شهيرة تثير الجدل بصورة لـ محمود ياسين مع أحمد عز وأمير كرارة| تفاصيل

السبت 23/مايو/2020 - 05:40 م
محمود ياسين وشهيرة
محمود ياسين وشهيرة
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أحمد إبراهيم
أثارت الفنانة شهيرة حالة من الجدل الواسع بعد ان نشرت صورا تجمع فى كادر واحد بين النجمين امير كرارة واحمد عز، ووضعت فى الاسفل الفنان القدير محمود ياسين باعتبارهما الفنانين اللذين اثارا حالة من الجدل فى الفترة الاخيرة بأعمالهما الوطنية. 


وتسبب وضع صورة الفنان الكبير محمود ياسين فى الاسفل بعد احمد عز وامير كرارة فى موجة غضب عارمة ضد الفنانة شهيرة من جانب جمهور محمود ياسين الذي يعتبره رمزا لهذه النوعية من الاعمال خاصة انه اكثر ممثل قدم هذه النوعية من الاعمال الوطنية فى السينما. 

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وردت شهيرة على الهجوم الذى تعرضت له عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلة : "إلى جمهور محمود ياسين العظيم.. اللي من امبارح غاضب مني واللي بعتلي رسايل زعلانين مني ازاي اضع صورة محمود ياسين ( تحت ) في البوست ده.

واوضحت شهيرة قائلة : "كان لابد أن أضعه في مكانه الصحيح ليس لتاريخه فقط، ولكن لأنه أكتر فنان في مصر قدم أعمال وطنية وأكتر من أربع أعمال وكان فيهم مش بيحارب إرهاب لكن بيحارب اسرائيل وخاصة حرب أكتوبر طيب كل ده جميل.. أنا بقي تفتكروا عملت كده ليه، عشان بهتم بالعمل الأجد اللي هو في وجدان الناس حاليا، ولا يعقل أن أقلل من أعمال زوجي الخالده الآن بعد مرور السنوات الطويلة، إنما كل ما في الأمر أني تواضعت قليلا".

واضافت شهيرة قائلة : "ربنا يبارك في كل الفنانين اللي أثروا في وجدان الناس وساعدوا في زرع الانتماء والحب لوطنهم أكتر وأكتر يحيا جيش مصر العظيم".
شهيرة تثير الجدل بصورة لـ محمود ياسين مع أحمد عز وأمير كرارة| تفاصيل
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