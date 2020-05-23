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فن

ثراء جبيل: الكوميديا في مصر في تراجع رهيب والأجيال الجديدة لن تسامحنا على الاستخفاف بها

السبت 23/مايو/2020 - 02:17 م
ثراء جبيل
ثراء جبيل
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آيه عاطف
أكدت الفنانة ثراء جبيل، إنه أصبح هناك إستخفاف كبير بعقلية المشاهد لما يعرض ويقدم له من محتوى فني.

وقالت ثراء جبيل في تصريح لـ "صدى البلد" :" الكوميديا في مصر في تراجع رهيب، هناك فقر في الخيال واستستهال في الإفيهات، لأن الكوميديا إذا كانت مبنية طوال الوقت على سرد الإفيهات سوف تفشل بالطبع".

وأضافت :لابد أن تكون لدينا ثقافة كوميديا الموقف، ففي فترة سابقة كانت لدينا كوميديا عظيمة تقدمها قامات فنية كبيرة بداية من فؤاد المهندس، وإسماعيل ياسين وعلي الكسار، ونجيب الرحاني إلى أحمد حلمي ومحمد هنيدي، وأحمد مكي، وكما أحمد فهمي، وشيكو، وهشام ماجد وأكرم حسني".

بينما إختتمت حديثها قائلة: "لكن للأسف يقع العديد من النجوم في فخ التكرار، وأرى أن الفنان الذي يكرر المحتوى يكتب نهايته بنفسه، فنحن لسنا عائلته كي نتحمل استخفافه بنا، نحن جمهور كل ما يربطنا بالفنان المحتوى الذي يقدمه، فلن نظل نحب الفنان حبًا غير مشروط، والأجيال الجديدة لن تسامحنا على الاستخفاف بهم، فإذا نظرنا للأجيال القديمة سوف نتعلم منهم كيف نحترم المشاهد، لأنهم تركوا لنا إرثًا كبيرًا"

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يذكر أن استطاعت الفنانة ثراء جبيل، أن تترك بصمتها الخاصة منذ ظهورها الأول على شاشة التلفزيون من خلال مسلسل "ذات"، ومن ثم توالت أعمالها الفنية الناجحة التي أثبتت من خلالها صدق موهبتها ، كان أبرزها مسلسل "نكدب لو قولنا مابنحبش"، "سجن النسا"، "حواري بوخارست"، "طريقي"، "كفر دلهاب"، "الرحلة"، ”لآخر نفس"، "بحر"، "شبر ميه"، "شقة فيصل"، ومسرحية "يوم أن قتلوا الغناء"، و"الملك لير"، وفيلم "بين بحرين"، وغيرها من الأعمال الفنية المميزة، كما خاضت السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "القمر آخر الدنيا".
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