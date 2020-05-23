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فن

حادث القتل والخيانة في لعبة النسيان يحقق نصف مليون مشاهدة على حساب دينا الشربيني

السبت 23/مايو/2020 - 04:24 م
لعبة النسيان
لعبة النسيان
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محمد نحلة
ينهي مسلسل لعبة النسيان السباق الرمضاني على أكمل وجه، حيث تصدرت الحلقة الـ 29 من المسلسل تريند تويتر وسط إشادات حول أداء النجمة دينا الشربيني، بجانب الحبكة الدرامية للمسلسل التي ظلت تكشف تدريجيًا عن تفاصيل تذكّر رقية حتى الوصول إلى الحقيقة الكاملة.

وحصد مشهد قتل خالد (أحمد داود) وأمجد (أحمد صفوت) أثناء تذكر رقية (دينا الشربيني) ما يقرب من نص مليون مشاهدة على حساب النجمة دينا الشربيني الرسمي بـفيسبوك، وهو المشهد الذي استعادت فيه رقية الحقيقة بالكامل، لتتفق مع عمرو (أحمد داود) على الانتقام من عائلة الشيال، فماذا ستكشف عنه الحلقة الأخيرة؟

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يُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.


وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".
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