كيف ستنتقم دينا الشربيني من عائلة الشيّال في لعبة النسيان؟

تبقت حلقة واحدة من المسلسل الأكثر شهرة على منصة شاهد لعبة النسيان ، لتبدأ فيها رقية ( دينا الشربيني ) الانتقام من عائلة الشيّال، بعدما تذكّرت أنها تراجعت عن خداع خالد (أحمد داود)، واعطته فلاشة بها جميع جرائم مؤسسة الشيّال، ولكن من الجانب الآخر كان أمجد (أحمد صفوت) يراقب هاتفها، وبعدما أدرك أنها باعته، ذهب إليهما وحصل اشتباك نتج عنه موت أمجد وخالد، ولكن رقية أخذت الفلاشة وقررت الهرب، ولكن فاجأها نادر (علي قاسم) الذي هددها بالقتل إن لم تعطه الفلاشة، لتسقط من الشباك دون أن تنتبه.





واعترفت رقية بكل شيء إلى عمرو، في محاولة منها لتصحيح الأوضاع، ولكنه ظل غير قادر على تجاوز الأمر، فقد استطاعت رقية إثبات أنها لم تخن زوجها أمجد، إلا أنها في الوقت نفسه تلاعبت بـخالد، وكانت سببًا في موته، لتتفق مع عمرو على الانتقام من عائلة الشيّال الذين قتلوا شقيقه خالد، ودمّروا حياتها، فكيف ستنتقم رقية من عائلة الشيّال؟





ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.



