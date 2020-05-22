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فن

صدمة كبيرة عن حقيقة دينا الشربيني في الحلقة 29 من «لعبة النسيان»

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:39 م
دينا الشربيني - لعبة
دينا الشربيني - لعبة النسيان
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سعيد فراج
شهدت الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل لعبة النسيان، اكتشاف رقية أنها قامت بالتخطيط للحادث بسبب خوفها من توريط زوجها ونفسها ونادر فى مشاكل قانونية تتسبب في سجنهم جميعا، لأن الشركة مسجلة بأسماء الثلاثة أشخاص.


وتصدم رقية بعد تذكرها ذلك الموقف وتحاول الهروب من عمرو شقيق خالد وهدان وعدم مقابلته لأنه تعتقد نفسها مشاركة بجريمة قتل أبنه تيمور وقتل خالد وهدان المحامي.


وتتخوف رقية من شقيق زوجها نادر ومن والده وهدداها بسجنها حال كشفها للحقيقة ويأخذا منها ابنها يحيى، وتدخل في مشاكل وصدمات وتبدأ تتذكر ليلة قتل زوجها والمحامي خالد وهدان.


ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.


وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.


يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".
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