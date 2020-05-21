لعبة النسيان تخلق غموضًا حول حقيقة دينا الشربيني

تتصدر النجمة دينا الشربيني استفتاءات السباق الرمضاني حتى الآن، خاصةً بعدما اختتمت الحلقة الثامنة والعشرين بالكشف عن تفاصيل تآمر رقية (دينا الشربيني) مع خالد (أحمد داود) ضد زوجها أمجد (أحمد عصمت) وشقيقه نادر (علي قاسم)، بعد أن تذكرت أنها كانت العقل المدبر لقضية موت الأطفال مرضى سرطان الرئة، تذكرت أيضًا أنها تراجعت في اللحظة الأخيرة، وصرّحت لخالد بكل شيء، وأنها من البداية كانت تخدعه لتعلم كل ما يصل إليه، وتحاول تضليله، لتترك المشاهدين في انتظار الحلقات المقبلة، لنعلم كيف سيصل الأمر إلى القتل.





واضطرت رقية إلى أخبار عمرو (أحمد داود) بكل الحقيقة، وأنها استغلت خالد كي تضمن عدم كشف خبايا مستشفى الوفاء، ولتدافع عن عائلة الشيال من دخول السجن، ليبكي من شدة عدم تصديق الأمر، ويحاول ابنه مازن (حسن مالك) تخفيف الأمر عليه، ولكن ينتهي الأمر بإدراكه إنها كنت السبب في مقتل أخيه.





ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.





وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.



