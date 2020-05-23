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محافظات

شروط صارمة.. 10 فنادق بجنوب سيناء تستقبل السياحة الداخلية فى عيد الفطر

السبت 23/مايو/2020 - 01:26 م
ايمن محمد
أعلنت محافظة جنوب سيناء  عن ١٠ فنادق تستقبل السياحة الداخلية، وأنه لا حظر داخل القرى السياحية، وإلغاء "الأوبن بوفيه"، طبقا للاشتراطات والمعايير الصحية التي وضعتها وزارة السياحة ووزارة الصحة.


وكان ٦٦ فندقا فى جنوب سيناء تقدم  بطلبات لاستقبال نزلاء خلال الفترة القادمة.


وشدد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على ضرورة الالتزام بنسبة الـ٢٥٪ لاستقبال النزلاء  وتطبيق الاشتراطات الصحية التي وضعتها  وزارة الصحة ووزارة السياحة سواء في المطاعم أو حمامات السباحة والشواطئ.
 

 وطالب فودة بتشديد التفتيش بالأكمنة، خاصة كمين عيون موسى وراس محمد، وعدم دخول المحافظة إلا بعد توافر الشروط التي أعلنت عنها المحافظة للفنادق، بالإضافة إلى التأكيد ارتداء جميع القادمين الكمامات الوقاية وفرض الغرامات المالية المقررة على عدم المرتدين للكمامات، علاوة على إجراء الفحص الحراري.


وأوضحت شيرين الهواري، الخبيرة السياحية بشرم الشيخ، ومسئولة بأحد المنتجعات السياحية الكبرى، أنه لا يوجد حظر داخل القرى السياحية  والمنتجعات، مشيرة إلى أن الحظر في الشوارع فقط.


وقالت إن القرى السياحية ملتزمة بتطبيق أقصى درجات الصحة والوقاية، ومن أبرزها إلغاء نظام "الأوبن بوفيه" والغرفة الفندقية بها فردان فقط، علاوة على الكشف الدوري على النزلاء والعاملين وارتداء الكمامات الواقية والقفازات وتخصيص مكان لعزل المصابين.

 
وكشف مصدر بالسياحة أنه لا يوجد تزايد على طلب حجوزات على الفنادق، مشيرا إلى أن معظم النزلاء سوف يكون من "التيم شير" نتيجة أن المخاوف ما زالت موجودة، بالإضافة للحالة الاقتصادية التي تسبب فيها وباء كورونا.


وقال المصدر إن معظم السياحة الداخلية سوف تتجه إلى الساحل الشمالي بالإسكندرية.

 
وقال أحمد غباشي، رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ، إن استقبال السياحة الداخلية بنسبة ٢٥٪ لن يحرك السكون والركود الذي أصاب قطاع السياحة، خاصة البازارات والمحلات التجارية.


 اقرأ أيضا: 
شروط صارمة.. 10 فنادق بجنوب سيناء تستقبل السياحة الداخلية فى عيد الفطر
شروط صارمة.. 10 فنادق بجنوب سيناء تستقبل السياحة الداخلية فى عيد الفطر
شروط صارمة.. 10 فنادق بجنوب سيناء تستقبل السياحة الداخلية فى عيد الفطر
شروط صارمة.. 10 فنادق بجنوب سيناء تستقبل السياحة الداخلية فى عيد الفطر
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