تزاحم شديد من المواطنين على محلات التسالي قبل عيد الفطر.. فيديو

شهدت محلات التسالي بوسط البلد بمحافظة القاهرة إقبالا كثيفا من المواطنين على الشراء، وصل إلي حد الزحام دون الأخذ بالإجراءات الوقائية وضرورة التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





ورصدت عدسة صدى البلد التزاحم الشديد بين المواطنين على الشراء استعدادا لعيد الفطر المبارك وعدم قيام صاحب المحل بتنظيم عملية الشراء لضمان سلامة المواطنين.







وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن بعد غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال لعام 1441 هـ، وأن غدًا السبت 23 مايو 2020 ميلادية المتمم لشهر رمضان لعام 1441 هـ، وعلى ذلك يكون عيد الفطر 2020 -1441 هجرية ، يوم 24 مايو لعام 2020 ميلادية.





وقالت دار الإفتاء، إنها استطلعت هلال شهر شوال لعام 1441 هـ، بعد غروب شمس اليوم الجمعة، الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان 1441 هجرية، الموافق الثاني والعشرين من شهر مايو لعام 2020 ميلادية، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.



