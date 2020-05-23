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مرأة

يا ليلة العيد.. طرق تطهير اللب والسوداني وبدائل تغنيك عن تناوله

السبت 23/مايو/2020 - 01:18 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعتاد الكثيرون، في الأعياد على شراء التسالي والمقرمشات المختلفة لقضاء إجازة مسلية في العيد، ولكن مع تفشي فيروس كورونا هناك بعض الاحتياطات التي يجب اتخاذها اثناء شرائ المقرمشات والتسالي من اللب والسوداني.

1-حاول شراء التسالي المغلفة بالسوبر ماركت وتنظيف الأكياس من الخارج والتأكيد من تعقيمها.
2-يمكنك شراء اللب والسوداني من المقلي مع توخي الحذر بعدم لمس المنتجات المعروضة.
3-لاتتناول المقرمشات واللب الا بعد وضعه في الفرن او الميكرويف حتي تستطيع قتل اي ميكروبات علي اللب .
4-حاول تقسيم اللب في اطباق وعدم مشاركة التسلية من طبق واحد للجميع .
5- لا تنسي غسل اليد بالتعليمات المعروفة قبل تناول التسالي وبعد الاكل .

أما عن الشيبسي والمقرمشات يمكن تقديمها في المنزل بطرق مختلفة بدلا من شرائها او يمكن استبدالها بالفشار المنزلي فهو افضل التسالي التي يمكن ان تعتمد عليها ربة المنزل في ظل الظروف التي نعيشها والتي تحافظ علي صحة اطفالها بدلا من الللب والسوداني. 

ويمكن أن يكون الترمس بديل للب والسوداني وتفادي الزحام علي محلات اللب وتناول اكلات مفيدة بدلا من الغير آمنة.


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