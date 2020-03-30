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أخبار البلد

لب وسوداني.. زحام على محلات التسالي قبل الساعات الأولى من حظر التجول .. شاهد

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:53 م
زحام
زحام
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مريم عزت _ احمد بيسو
قبل بدء حظر التجوال بساعات قليلة ظهرت تجمعات كبيرة على محلات التسالى رغم التحذيرات الشديدة التى فرضتها الدولة من عدم التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة المواطنين . 


كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، لإعلان عدد من القرارات الجديدة في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).

‎وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء :

‎*حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا 

‎*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين

‎*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات 

‎*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية

‎*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط 

‎*تعليق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات.
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