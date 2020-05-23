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فن

لأول مرة .. إغلاق دور العرض فى عيد الفطر .. شاهد

السبت 23/مايو/2020 - 09:58 م
دور العرض
دور العرض
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أحمد إبراهيم
يعم دور العرض السينمائى حالة من الركود وخاصة بعد قرار رئيس الوزراء بإغلاق السينما فى المولات التجارية وكافة دور العرض وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد. 

رصدت عدسات صدى البلد حال سينمات وسط البلد والتى تظهر خاوية ومغلقة التزاما بقرار رئيس الوزراء

تعد هذه المرة الأولى التى يغلق فيها السينمات فى عيد الفطر التى كانت تشهد انتعاشا كبيرة لدور العرض السينمائى خاصة أن صناع السينما والمنتجين يحرصون على عرض أفلامهم فى هذه المناسبة لتحقيق مكاسب مادية كبيرة. 

وكان هناك عديد من الأفلام قرر صناعها أن تعرض فى عيد الفطر إلا ان الظروف الحالية حالة تحقيق ذلك ولعل من أبرز هذه الأفلام "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للفنان كريم عبد العزيز و"العنكبوت" للفنان أحمد السقا و"العراب" للفنان أحمد عز وأحمد فهمى. 

يذكر أن قرار إغلاق دور العرض جاء تبعيته بعد فترة قصيرة من انتشار فيروس كورونا وتحديدا منذ شهرين ونصف تقريبا حيث اصدر رئيس الوزراء قرار بإغلاق دور العرض منعا لانتشار فيروس كورونا. 
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