حذف مشهد من استشهاد أحمد منسى | تفاصيل





وقد فضل المخرج بيتر ميمى أن يحذف مشهد تهليل التكفيرى الذى قتل احمد منسى والذى يدعى ابو عميرة والذى قام بدوره فى المسلسل محمد يوسف حيث كان يقول "الله اكبر الله اكبر هلك الطاووس".





اقرأ أيضا:





ورأى المخرج بيتر ميمى أن من الأفضل حذف هذا المشهد والاكتفاء بلحظة استشهاد احمد منسى حتى لا يستثير الجمهور.





مسلسل "الاختيار" يقوم ببطولته أمير كرارة ومها نصار وأحمد وفيق وماجد المصرى وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.





ويرصد مسلسل الاختيار قصة استشهاد اركان حرب احمد منسى وإعدام الارهابى هشام عشماوى.