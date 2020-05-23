تفاصيل وفاة رئيس إدارة أمن ماسبيرو بـ فيروس كورونا





وقال العاملون بالهيئة الوطنية إنهم علموا بخبر إصابة زميلهم في قطاع الأمن بالمنطقة الجنوبية مؤخرا وتدهو حالته الصحية بعد إصابته بالفيروس وخضوعه للعزل الصحي قبل أسبوعين من وفاته.





وكشف العاملون بقطاع الأمن أن فقيد الهيئة الوطنية للإعلام تواجد في منزله طول فترة الإصابة ولم يخالط أيا من العاملين في المبنى، وعلى الرغم من ذلك تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتعقيم مبنى الهيئة الوطنية للغعلام وتعقيم المباني التابعة لها بشكل دوري.





ونعى العاملون بالهيئة زميلهم بقطاع الأمن مؤكدين أن قطاع الأمن بالمنطقة الجنوبية فقد كادرا مميزا ورجلا حسن الخلق، داعينه له بالرحمة والمغفرة.





وتاتي وفاة أحمد عبد الحليم، ورئيس الإدارة المركزية لأمن المنطقة المركزية والجنوبية بقطاع أمن الهيئة الوطنية للإعلام، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بعد أسبوعين من وفاة رشا حلمي الموظفة في الحسابات بقطاع الاخبار بالهيئة الوطنية للإعلام.

كشف عاملون بالهيئة الوطنية للإعلام عن تفاصيل وفاة الحالة الثانية من العاملين في ماسبيرو متأثرا بفيروس كورونا المستجد، حيث توفى صباح اليوم، أحمد عبدالحليم وكيل وزارة الإعلام ورئيس الإدارة المركزية لأمن المنطقة المركزية والجنوبية بقطاع أمن الهيئة الوطنية للإعلام.