للوقاية من كورونا.. محافظ البحيرة يشدد على حظر زيارة المقابر فى عيد الفطر

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على حظر الزيارات وأى تجمعات فى صباح غد عيد الفطر أمام المقابر بأى شكل من الأشكال مشيرا إلى أن من يخالف التعليمات سيعرض نفسه للمسألة القانونية طبقًا لتعليمات مجلس الوزراء مشيرا إلى ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ على وضع خطة مكثفة بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية و المديريات الخدمية بنطاق المحافظة لضمان توفير احتياجات ومتطلبات المواطنين ، روعى فيها إتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تنفذها المحافظة ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.





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وأشار المحافظ الى الانعقاد المستمر خلال فترة العيد على مدار ال24 ساعة لغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والشركات ، لرصد أية مشكلة قد تطرأ وحلها على الفور والتيسير على المواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية .





كما شدد المحافظ على استمرار وتكثيف حملات التعقيم والتطهير التى تنفذها المراكز والمدن والمديريات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتطهير ورش الشوارع والميادين وواجهات المحلات والمنازل وأى موقع تظهر به حالات إيجابية او اشتباه





ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والهيئات وخاصة الأسعاف والمستشفيات والحماية المدنية والمرور والوحدات المحلية والتواصل المستمر والتدخل المباشر لحل اى مشكلة قد تطرأ مع منع اى تجمعات او احتفالات بعيد الفطر واستمرار غلق الحدائق والمتنزهات

واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا