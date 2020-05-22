حمادة سرحان .. القصة الكاملة لعزل أول قرية بالبحيرة بعد إصابة خفير وزوجته ووالديه وشقيقته و٨ مخالطين بكورونا.. شاهد

خفير نظامى ينقل عدوى فيروس كورونا لعائلته ..

وزوجته تنقلها للمخالطين أثناء عمل كعك العيد

محافظ البحيرة يوجه التضامن الاجتماعي لتوزيع وجبتي الإفطار والسحور على الأهالى

رئيس مركز المحمودية:

تشكيل لجنة من الطب الوقائى لرش وتطهير وتعقيم القرية مرتين يوميًا





قررت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة عزل قرية" حمادة سرحان" التابعة لمجلس قرية فيشا بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بعد ظهور ١٤ حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ جميعهم من عائلة واحدة تعيش فى منزلين حيث تم نقل عدوى كورونا من خفير كان يعمل على توك توك لزوجته التى نقلت العدوى للمخالطين لها أثناء قيامها بعمل كعك العيد





موقع "صدى البلد" الاخبارى يرصد قصة عزل حمادة سرحان أول قرية بالبحيرة بعد ظهور١٤ حالة إصابة بفيروس كورونا وجهود الأجهزة التنفيذية المختصة فى اتخاذ كافة التدابير الإحترازية لوقاية وحماية أهالى القرية من إنتشار الوباء.





ففى البداية أكدت المهندسة سلوي زكي رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة المحمودية على عزل قرية حمادة سرحان التابعة لمجلس قرية فيشا بعد ظهور ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدة مشيرة إلى أن إجمالى عدد المصابين وصل إلى ١٤ حالة من عائلة واحدة تم توزيعهم على مستشفيات الحجر الصحى لافتة إلى إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية لوقاية أهالى القرية حفاظًا على سلامتهم وصحتهم.









وأوضحت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بأنه تم التنسيق مع الدكتور خميس حريشة مدير الإدارة الصحية وقيام الدكتور صلاح يادم مدير الإدارة البيطرية بالمحمودية بتشكيل لجنة من الادارة البيطرية بالمحمودية مكونة من دكتور اسامة عبد الشافى مدير الطب الوقائى وفنيين متخصصين لرش وتطهير وتعقيم منازل المصابين وكافة شوارع القرية مرتين يوميا.





وأشارت إلى التزام بارتداء البدل الوقائية واستخدام مواتير رش كميات كبيرة من المطهرات اللازمة من الإدارة البيطرية بالمحمودية لافتة الى متابعة حالة المخالطين بصفة يومية بمعرفة الدكتور أسامة عبدالشافى مدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية واعطائهم التعليمات الوقائية.





واضافت المهندسة سلوى زكى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بأن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وجه الدكتور حاتم أبو النجا وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالبحيرة لتوفير عبوات غذائية ومعلبات للعصائر لأسر القرية جميعها وتوزيعها عليهم مرتين يوميا فى أوقات الإفطار والسحور.





ومن جانبه أشار الدكتور عصام القاضى عضو مجلس النواب عن دائرة المحمودية وحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيره ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب إرتفاع عدد مصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ بدائرة بقرية حماده سرحان إلى ١٣ حالة بالإضافة إلى ظهور حالة إصابة جديدة بقرية فيشا





وأوضح وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب فى تصريحات خاصة "بصدى البلد" أن جميع الحالات المصابة بقرية حماده سرحان كانت من المخالطين لخفير أصيب بكورونا ونقل الإصابة لزوجته ووالده ووالدته وشقيقتيه مشيرا إلى أن زوجة الخفير نقلت العدوى إلى المخالطين لها أثناء قيامها بعمل كعك العيد .













وقال القاضى غن بداية الاصابة بفيروس كورونا بالقرية يرجع إلى ظهور أعراض فيروس كورونا على غفير نظامى يمتلك توك توك من أهالى عزبة حماده سرحان بدائرة المركز واستمر يعانى منها لمدة 4 أيام إلى أن تدهورت حالته الصحية وبدأ يكح دم وتم نقله بعد ذلك إلى مستشفى المحمودية فتأكد الأطباء بالمستشفى بأنه يعانى من أعراض فيروس كورونا المستجد فتم تحويله للعزل بمستشفى الصدر بدمنهور وبرفقته ١٠ أشخاص آخرين من أفراد عائلته المخالطين لإجراء التحاليل الطبية اللازمة بالمعمل المشترك للتأكد من مدى إصابتهم من عدمه .





وأوضح القاضي بأنه بعد ان أكدت التحاليل إصابة الخفير النظامى وزوجته ووالده ووالدته وأختين له وسلبية باقى الحالات تم نقل الخفير النظامى وزوجته لمستشفى الحجر الصحي بالعجمى وتوزيع باقى المصابين على مستشفيات الحجر ثم ظهرت ٨ حالات إصابة أخرى من المخالطين





واكد وكيل لجنة الصحة على عزل طبيبين و٤ ممرضات من مستشفى المحمودية عزل منزلى بالإضافة إلى عزل باقى الأفراد المخالطين للخفير والتى أكدت التحاليل سلبية حالتهم فى منازلهم لمدة اسبوعان كتدبير احترازى مع إتخاذ كافة الإجراءات لرش وتطهير وتعقيم منازل المصابين والمخالطين لهم وللقرية.





وأكد القاضى على قيامه بالتنسيق مع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بمناقشة واتخاذ قرار عزل قرية حماده سرحان عن باقى القرى للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد بباقى القرية والقرى المجاورة لها مشيرًا إلى تكثيف عمليات رش وتطهير وتعقيم منازل وشوارع القرية وطرقها ومنافعها.





وأهاب وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب بالمواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد والإلتزام بمتزالهم حرصا على سلامتهم وصحتهم مناشدا باهمية الاتصال بالخط الساخن فور ظهور أعراض أعراض عليهم من أعراض فيروس كورونا المستجد





وكانت قرية حمادة سرحان التابعة لمجلس قرية فيشا بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة قد شهدت حالة من الهلع بين الأهالى إثر ظهور ١٤حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ وعزل طبيبين و٤ ممرضات عزل منزلى فى اطار إتخاذ كافة التدابير الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



