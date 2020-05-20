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محافظات

بعد إصابة عامل أمن بـ كورونا.. غلق فرع البنك الأهلي في دمنهور أسبوعين

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:58 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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جمالات الدمنهورى
أغلقت الأجهزة التنفيذية المختصة مقر الفرع الرئيسي للبنك الأهلي بشارع الجمهورية بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة لمدة أسبوعين، بعد اكتشاف إصابة عامل أمن بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وذلك في إطار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية الفيروس والحد من انتشاره.

وأكد مصدر بمديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ على أحد العاملين بقطاع الأمن بالبنك، وتم نقله لمستشفى الصدر بدمنهور لأخذ مسحة منه وإجراء تحاليل bcr للتأكد من إصابته، حيث كشفت التحاليل إيجابية الحالة، وجرى نقلها للحجر الصحي بنزل الشباب.


واتخذت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة جميع الإجراءات الاحترازية ورش وتطهير وتعقيم فرع البنك الأهلى لمدة أسبوعين وتم حصر جميع المخالطين للمصاب ووضعهم في العزل المنزلي لمدة أسبوعين.

وكانت حالة من الهلع سادت بين العاملين بالبنك الأهلي بدمنهور إثر ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد على أحد العاملين بقطاع الأمن وعلى الفور تم نقل العامل لمستشفى الصدر بدمنهور. 
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