للوقاية من كورونا .. حملات مكثفة لرش وتطهير القرى بإيتاي البارود .. صور

قامت إدارة الطب الوقائي بالإدارة الصحية بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة بحملة مكبرة لرش وتطهير وتعقيم الشوراع والقرى بدائرة المركز والمدينة خاصة التى ظهرت بها حالات إصابة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ .





وأكدت الدكتورة آمال ابو اليزيد مدير الإدارة الصحية بمركز إيتاى البارود أن إجمالي عدد حالات الشفاء ٦ حالات بدائرة المركز والمدينة من قرى الدكسوسية و قليشان وكفر عسكر شنديد و بندر ايتاي مشيرة إلى وفاة حالة واحدة أثناء تواجده بالحجر الصحى بكفر الدوار.





وأوضحت أن اجمالي الاعداد المحجوزة بمستشفيات الحجر الصحى والنمل ٢٣ حالة عبارة عن"٤ حالات بندر ايتاي البارود،٦ حالات قرية ششت الانعام،٣ حالات قرية كفرالغابة،حالة بقرية السوالم،حالة جنبواي،حالتى بالنشو،وحالتى كفرمحمود،حالة نكلا العنب "لافتة إلى اكتشاف ٣حالات إصابة بفيروس كورونا خارج المحافظة بينهم حالة لشاب مقيم بجعيف وأخرى بالعوامر والأخيرة بقرية صفط الحرية.





فيما أعلن محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود دعم قرية ششت الانعام بالمعدات اللازمة لتعقيم شوارع القرية وذلك بعد أن ارتفع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى ٦ حالات بالقرية حيث قامت إدارة الازمات و الكوارث بالوحدة المحلية برئاسةضياء مرجان ، بمتابعة أعمال تعقيم و تطهير مدخل قرية ششت الانعام و الطرق الرئيسية و الفرعية بالقرية و كذا المنشآت الحكومية بالقرية.





و يهيب رئيس المدينة بالمواطنين الإلتزام بالاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة و البعد عن التجمعات و ذلك للحفاظ علي صحة و سلامة المواطنين.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



