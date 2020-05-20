محافظ البحيرة يشدد على الالتزام بتنفيذ قرارات رئيس الوزراء لوقاية المواطنين من فيروس كورونا

وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدميه بضرورة الإلتزام بحظر انتقال أو حركة المواطنين علي جميع الطرق إعتبارا من يوم الأحد الموافق 24/5/2020 وحتي يوم الجمعة الموافق 29/5/2020 بدءا من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي





وأشار إلى السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأموري الضبط القضائي مشددًا بضرورة الإلتزام بما صدر من تعلیمات سابقة بما لا يتعارض مع ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء.





يأتى ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة والإجراءات المتخذة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لمجابهة إنتشار العدوى بفيروس كورونا وفي ضوء ماتضمنه قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٦٨ لسنة ۲۰۲۰.





وأشار المحافظ إلى أن الخطة تشتمل على استمرار إغلاق المقاهي والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفية خلال تلك الفترة.









ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة ( التيك اواي ) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل علي مدار اليوم مع الالتزام بجميع ا لاحتياطات الصحية الواجبة.





واكد المحافظ على غلق جميع المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية ( المولات التجارية ) علي مدار اليوم خلال تلك الفترة وتوقف بالكامل جميع وسائل النقل الجماعي العامة علي مدار اليوم ، كما يحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات كما يحظر مطلقا تحرك المراكب النيلية أو تواجد أي تجمعات أو تحرکات جماعية للمواطنين .





ووجه المحافظ بإغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ وتعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح والفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين.





وأشار المحافظ إلى استثناء جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع من الحظر بكافة أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير أو الطرود أومستلزمات الإنتاج ومركبات الطوارئ ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي ومركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن أو المستودعات أوالشركات أو البنوك ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي

واستثنت الخطة من الحظر المخابز - محال البقالة - البدالين التموینین - محلات الخضروات والفاكهة أو الأسماك أو اللحوم والدواجن - الصيدليات - السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية - أسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الإنتقال أو التحرك على إستلام وتسليم البضائع دون إستقبال الجمهور .





كما يستثني أيضا من الحظر جميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها - المواني - المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية - المستودعات والمخازن الجمركية - ماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود





ويستثنى من الحظر أيضا (جميع وسائل الإعلام - خدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات تولید الكهرباء - خدمات طوارئ شركات الغاز والمياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياد - خدمات مشغلي شبكة المعومات الدولية وشبكات الإتصالات ومراكز الخدمة – الصراف الآلي - التخليص الجمرگی - لجان تسويق الأقماح - جميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية .. مع الإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية.



