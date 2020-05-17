إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة صندوق تحيا مصر لمواجهة تداعيات كورونا بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم جميع أبنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم وخاصة دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة الموسمية ومحدودي الدخل والأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.





جاء ذلك خلال حضوره إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بمحافظة البحيرة والتى تأتى ضمن أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية يقدمها صندوق تحيا مصر لـ ١٦ محافظة حيث تم تدشينها بمجمع دمنهور الثقافي، وضمت ٩ شاحنات بـ ١٢ ألف كرتونة مواد غذائية و٢٠٠٠ كرتونة حلويات و٢٠٠٠ كرتونة ملابس و٦ أطنان بطاطس و٥ أطنان دواجن مجمدة.





وأشار المحافظ إلى أهمية الدور الذى يقوم به صندوق "تحيا مصر" فى هذا الشاأن والذى سبق وأن قدم ١٨ ألف كرتونه مواد غذائية و5 أطنان لحوم وطن ونصف مطهرات لمتضررى كورونا بنطاق المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، لافتًا إلى تدشين المرحلة الثانية من مبادرة نتشارك..هنعدى الأزمة لتوزيع تلك الكميات على قرى مبادرة حياة كريمة بنطاق المحافظة.









وأوضح المحافظ بأن الهيئة القبطية الإنجيلية تقوم بتوزيع ٦٠٠٠ كرتونة مواد غذائية و٢٠٠٠ كرتونة حلويات و٢٠٠٠ كرتونة ملابس و٥ أطنان دواجن مجمدة على ٦٠٠٠ آلاف أسرة بقريتى الياسينية والمهدية بمركز أبو المطامير، مضيفًا بأن الجمعية الشرعية تقوم أيضًا بتوزيع ٦٠٠٠ كرتونة و٦ أطنان بطاطس على ٦ آلاف أسرة أخرى بقرى زواية صقر والرابعة بذور وعبد الحليم محمود وأحمد بدوى بأبو المطامير وعلى مبارك بوادى النطرون والخرطوم بمركز بدر تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.





وأشار المحافظ إلى توزيع تلك الكميات على المستحقين بالمناطق المستهدفة خلال ثلاثة أيام تحت إشراف رؤساء المراكز ومديرية التضامن الاجتماعي من خلال مندوبي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لافتا الى تقديم الدعم وتفعيل المشاركة المجتمعية ووصول المساعدات لمستحقيها وكذلك تقديم يد العون والمساعدة للأسر الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وثمن اللواء هشام آمنة المبادره والتى ترتكز على دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة (قوافل الخير) وتوزيع المساعدات والمواد الغذائية وكراتين المواد الغذائية والدواجن والخضراوات وقطع الحلوى للأطفال بالاضافة إلى توزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال توحيد جهود شركاء العمل المجتمعي، لتحقيق أقصى استفادة للأسر الأولى بالرعاية من الموارد المتاحة لدى الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.



