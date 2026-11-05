أفشة يشيد بإنجاز منتخب الناشئين بعد التتويج بكأس الخليج: شباب زي الورد يستحقوا الدعم

أشاد محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، بالإنجاز الذي حققه المنتخب المصري تحت 17 عامًا، بعد تتويجه بلقب كأس الخليج للناشئين، عقب مشوار مميز في البطولة أنهاه بالعلامة الكاملة.

وكتب أفشة عبر حسابه على فيسبوك: “مفيش في الدنيا أحلى من إن مصر تكسب وتفوز.. بهدوء وبدون واسطة ولا محسوبية ولا علاقات.. منتخب اتبني من على وش القفص، مسمعناش عنهم إلا وهما أبطال.. شباب زي الورد يستحقوا الدعم، شرفوا اسم مصر وفرحوا المصريين في قطر وفي كل مكان.. مبروك للكابتن حسين عبد اللطيف وجهازه المحترم، مبروك للشباب.. ادعموهم وشجعوهم واصبروا عليهم لو غلطوا، هما المستقبل”.

وتوج المنتخب المصري تحت 17 عاما بكأس الخليج للناشئين.

وتمكن المنتخب المصري تحت 17 عاماً، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف من فرض كلمته في بطولة كأس الخليج للناشئين، والتتوّيج باللقب بعد مشوار استثنائي بالعلامة الكاملة.