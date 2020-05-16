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محافظات

مجانا لغير قادرين.. معرض لتوزيع الملابس وقطع الأثاث والأجهزة الكهربائية بالبحيرة

السبت 16/مايو/2020 - 04:03 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى

أكد اللواء هشام آمنة الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الاهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصه في الأعياد والمناسبات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الى الدور الذى تقوم به جمعية الاورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهادف القرى الأكثر إحتياجًا ،  وتكثيف المساعدات بها ، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها .


وثمن اللواء آمنه  دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تنظيم تلك المعارض والتي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكدًا على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر .

وفى هذا السياق أكد عادل درغام - مدير فرع جمعية الاورمان بالبحيرة على تنظيم معرض لتوزيع قطع الأثاث والملابس بالمجان على الأسر من محدودي الدخل والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك  بقرية ابو الشقاف حوش عيسي

ضمت المعارض أجهزة منزلية كهربية عبارة عن ( ثلاجات – غسالات – تليفزيونات – بوتاجازات ) بالإضافة لتوزيع الملابس وقطع الأثاث للمنازل من  أنتريهات و مطابخ و غرف سفرة و غرف نوم و سجاد و مفروشات ومراتب فايبر  يتم توزيعها بالمجان علي حسب احتياج الأسر والحالات المستحقة حيث يتم تحديد الحالات المستحقة و الأولى بالرعاية.

وأشار درغام إلى أن عمليات التوزيع تاتى من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وعن كاهل المواطنين بالقرى الاكثر احتياجًا من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياه كريمة لهم .
مجانا لغير قادرين.. معرض لتوزيع الملابس وقطع الأثاث والأجهزة الكهربائية بالبحيرة
مجانا لغير قادرين.. معرض لتوزيع الملابس وقطع الأثاث والأجهزة الكهربائية بالبحيرة
مجانا لغير قادرين.. معرض لتوزيع الملابس وقطع الأثاث والأجهزة الكهربائية بالبحيرة
مجانا لغير قادرين.. معرض لتوزيع الملابس وقطع الأثاث والأجهزة الكهربائية بالبحيرة
مجانا لغير قادرين.. معرض لتوزيع الملابس وقطع الأثاث والأجهزة الكهربائية بالبحيرة
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