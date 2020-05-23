لمواجهة كورونا.. برلمانية: الاعتماد على التكنولوجيا أفضل الحلول لتجاوز الأزمة

قالت الدكتورة ماريان أمير عازر، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الشباب والمرأة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام، إن تفشي فيروس كورونا في عدة دول على مستوى العالم أثار اضطرابا على كل الأصعدة ومنها الجانب الصحي والاقتصادي والتعليم والسياحة.





وأضافت ماريان عازر: "إن الأمل في التكنولوجيا لتشخيص وإيجاد وسائل وقائية وعلاجية للفيروس بالإضافة الى إيجاد حلول بديلة للتجمعات بهدف الحد من انتشاره".









وأضافت أنه في ضوء التوجه لمنع التجمعات التي من شأنها أن ينتج عنها عدوى سريعة وانتشار للمرض فإنه من الضرورة اللجوء إلى حلول جديدة حتيى تستمر عجلة الحياة، ومن ضمن الحلول السماح للموظفين بالقيام بعملهم من المنزل متي كان ذلك متاحا والعمل على الإسراع بالحلول الإلكترونية التي توفر خدمات للمواطنين دون الحاجة التوجه إلى الجهات المعنية وتبني التعليم عن بعد واستخدام وسائل الفيديو كونفرنس خاصة على المستوي الجامعي الذين عادة ما يكون الطلبة لديهم القدرة على الاعتماد على النفس.





وتابعت أنه أهمية التكنولوجيات الناشئة ظهرت في التنبؤ ومكافحة انتشار الأمراض وأنها تقوم بدور هام منذ الاعلان عن ظهور الفيروس لذا تستخدم تقنية الرعاية الصحية في تحديد أعراض فيروس كورونا ، وإيجاد علاجات جديدة ومراقبة انتشار المرض، الذي أصاب حتى الآن أكثر من مئة وعشر آلاف شخص في جميع أنحاء العالم.





وقد طورت العديد من الشركات الصينية تقنيات تلقائية للتوصيل بدون ملامسة ورش المطهرات وأداء وظائف تشخيصية أساسية، من أجل تقليل خطر العدوى المتقاطعة ويقال إن شركة Pudu Technology التي تتخذ من شنتشن مقرًا لها، والتي تصنع عادة روبوتات لصناعة الطعام، قد قامت بتركيب أجهزتها في أكثر من 40 مستشفى في جميع أنحاء البلاد لمساعدة الطاقم الطبي. كما تقوم MicroMultiCopter، الموجودة أيضًا في شنتشن بنشر طائرات بدون طيار لنقل العينات الطبية وإجراء التصوير الحراري.





ويستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لتحديد تفشي الأمراض وكذلك التنبؤ بطبيعتها وذلك عن طريق تحليل مصادر متعددة مثل التقارير الإخبارية، ومنصات التواصل الاجتماعي والوثائق الحكومية، وبالإضافة إلى ذلك فان روبوتات التعقيم المستقلة تساعد المستشفيات على احتواء العدوى في أجنحة الحجر الصحي عن طريق الانتقال بسهولة إلى منطقة الحجر الصحي لتعقيم الفيروس دون تدخل بشري وتكتسب الطائرات بدون طيار شعبية كأسرع وأسلم وسيلة لنقل الإمدادات أثناء تفشي الأمراض.





ونوهت إلى أهمية استخدام انظام Blockchain في المستشفيات لتقليل الوقت الذي تقضيه في العمل الإداري وتخصيص الموظفين للخطوط الأمامية.