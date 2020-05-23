علماء ألمان يكشفون مفاجأة.. كورونا ينتقل في لبن الثدي من الأم المصابة إلى رضيعها

فيروس كورونا من المحتمل أن ينتقل عبر لبن الرضاعة من الأم المصابة إلى رضيعها في أول تحول جديد يتكشف عن الفيروس المستجد، وفقا لما نشرته مجلة نيوزويك أفاد علماء ألمان أنمن المحتمل أن ينتقل عبر لبن الرضاعة من الأم المصابة إلى رضيعها في أول تحول جديد يتكشف عن الفيروس المستجد، وفقا لما نشرته مجلة نيوزويك





وفي الوقت الذي وقف العلماء فيه متحيرون من حقيقة إمكانية الفيروس للانتشار عبر السوائل، كشف بحث مسحات لحليب أم مصابة بـ فيروس كورونا في ألمانيا بانه يحمل فرص اصابة رضيعها لاحتوائه على الفيروس





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يُعتقد أن المراسلات المنشورة في مجلة ذا لانست هي أول مثال على وجود فيروس كورونا كوفيد 19 في حليب الثدي، إذ تم جمع أربع عينات من امرأة واحدة لم تكشف عن هويتها مرة واحدة في اليومين 12 و 13 من دخول المستشفى، ومرتين في اليوم الرابع عشر.





وظهرت على المرأة أعراض مرض كورونا خفيفة في الأيام القليلة الأولى من إقامتها في المستشفى، ولكن ليس عند أخذ حليبها.





كان اختبار الحليب من أم ثانية إيجابيا لمدة أربعة أيام متتالية بينما ظهرت عليها أعراض كوفيد 19 خفيفة أيضا.





واختبرت العينتان اللتان تم أخذهما في الأيام الأخيرة، و ثبتت إصابة طفل الأم المصابة بفيروس كورونا، لكن فريق البحث من الاطباء غير متأكدين ما إذا كان الرضيع قد التقط الفيروس من حليب الأم أو ما إذا كان هناك طريقة أخرى لانتقاله.





وكانت الأم ترتدي قناعًا منذ بدء أعراض مرض كورونا أثناء ارضاع ابنها، واتخذت الاحتياطات عند التعامل مع طفلها وإطعامه، بما في ذلك تنظيف يديها وثدييها، وتعقيم المضخات والأنابيب، وفقًا للباحثين.





وقام الباحثون جان جان مونش، الأستاذ المشارك في معهد علم الفيروسات الجزيئية بجامعة أولم ، ألمانيا ، لـ نيوزويك، بتحليل الحليب باستخدام «تقنية حساسة للغاية» تكتشف وتقيس مستويات الحمض النووي الريبي للفيروس ، أو المواد الوراثية.



