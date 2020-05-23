ابتكار مكملات غذائية لتقوية المناعة ضد كورونا.. تعرف على التفاصيل

قالت الدكتورة عائشة جلال، أخصائي طب الأطفال، وصاحبة ابتكار جديد لتقوية المناعة ضد الفيروسات والحائزة على فضية معرضي جنيف والشرق الاوسط للاختراعات، إن الاجسام وردود افعالها تختلف باختلاف رد الفعل للجسم؛ حيث يتوقف ذلك عل قوة مناعة جسم الإنسان، مشيرة إلى أن انتشار كورونا حول العالم أظهر وجود تدهور شديد في مناعة الأشخاص الذين تعرضوا له.

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وأضافت عائشة جلال في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن العالم أجمع أصبح مهتما بسلامة جهازه المناعي، فيمكن الى جانب النظافة والتغذية، تناول مكملات غذائية والتي تنصح بها كبرى مؤسسات الصحة حول العالم، لما تحتويه من فيتامينات C، A ، E ، Selenium، Zinc والتي تستخدم كمضادات اكسدة ومقويات مناعية، وذلك لرفع مناعة الجسم في مواجهة الفيروسات.





وأشارت إلى أن المكمل الغذائي يتميز بأنه مناسب للعديد من الحالات، ومنها لبناء الجسم في مراحل النمو المختلفة، كما يصلح لحالات سوء التغذية في الأطفال ونقص النمو، وحالات امراض الجهاز الهضمي؛ كحالات سوء الهضم، متلازمة القولون العصبي، والتهابات وقرح الجهاز الهضمي، كما يمكن تناوله لمن يعانون حساسية الالبان نظرا لأنه خالي من بروتينات اللبن، ومرضى السكر ومتلازمة الايض لما له من دور منظم لسكر ودهون الدم.











