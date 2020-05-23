عبدالغفار يهنئ منتسبي العمل الأكاديمي بمناسبة عيد الفطر المبارك









وكانت قد أعلنت إدارة الوفدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول إمكانية حصول طلابها على عضوية مجانية في بنك المعرف المصري.

ونشرت الصفحة الرسمية للإدارة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "احصل على عضويتك المجانية في بنك المعرف المصري أكبر مكتبة الكترونية تناسب جميع المجالات الدراسية العلمية والعملية ".