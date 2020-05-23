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تعليم

عبدالغفار يهنئ منتسبي العمل الأكاديمي بمناسبة عيد الفطر المبارك

السبت 23/مايو/2020 - 08:30 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
قدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي التهنئة لجميع منتسبي العمل الأكاديمي.
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وكانت قد أعلنت إدارة الوفدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول إمكانية حصول طلابها على عضوية مجانية في بنك المعرف المصري.

ونشرت  الصفحة الرسمية للإدارة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "احصل على عضويتك المجانية في بنك المعرف المصري أكبر مكتبة الكترونية تناسب جميع المجالات الدراسية العلمية والعملية ".
وأوضحت أنه يمكن عمل العضوية من خلال هذا ارابط
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