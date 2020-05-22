إدارة الوافدين بالتعليم العالي تتيح لطلابها عضوية بنك المعرفة مجانا

أعلنت إدارة الوفدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إمكانية حصول الطلاب على عضوية مجانية بنك المعرف المصري.ونشرت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "احصل على عضويتك المجانية في بنك المعرف المصري أكبر مكتبة الكترونية تناسب جميع المجالات الدراسية العلمية والعملية ".وأوضحت أنه يمكن عمل العضوية من خلال هذا ارابط:وكانت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلقت حملة لتشجيع الطلاب على الوقاية من فيروس كورونا، من خلال الالتزام بالتواجد في المنزل.وأكدت عبر منشور لها بصفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "بنسبة كام في ال % ملتزم بالحجر الصحي.. شاركونا عشان نشجع بعض على الالتزام وعدم التجمع.. فترة وهتعدي.. خليها تعدي بأمان وصحة".