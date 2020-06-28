يفوت الرجال تفاصيل صغيرة خلال شراء الملابس مما يفسد مظهر الرجل بالكامل، ، وأسلوب قميصك ، وحتى جواربك تبدو كلها صغيرة ولكنها عناصر مهمة لأي مجموعة يجب أن تميل إليها إذا كنت تريد أن تبدو أنيقا دون عناء.









توصل Bright Side إلى 8 أخطاء شائعة في الأزياء يرتكبها الرجال خلال فصل الصيف ، ونريد مشاركة بعض النصائح السهلة التي ستحولك إلى خبير أزياء.

















عندما يتعلق الأمر باختيار تي شيرت ، يركز بعض الرجال فقط على كيفية ملاءمته وينسون تمامًا الانتباه إلى الأكمام. في معظم الحالات ، يجب أن تغطي الأكمام حوالي نصف الجزء العلوي من الذراع بحيث يكون للجسم النسب الصحيحة. ولكن من الضروري الانتباه إلى نوع الجسم أيضًا. على سبيل المثال ، إذا كان الرجل طويلًا ، فقد تبدو الأكمام الطويلة أفضل.

















في حين أن الجينز مريح للغاية ويظهر بشكل رائع مع كل شيء تقريبًا ، إلا أنه ليس من أكثر الملابس العملية في الصيف. الدنيم ليس مادة قابلة للتنفس للغاية ، ومن المحتمل أن تشعر بالسخونة والتعرق فيها. اختر الأقمشة الأخف ، مثل الكتان ، لمظهرك اليومي.









الصيف هو الوقت المثالي لتجربة ألوان مختلفة ، خاصة إذا كنت لا تفعل ذلك عادةً. إذا كنت جديدًا على هذا النوع من الأنماط ، فابدأ بدمج عنصر ملابس مشرق بلون واحد في مظهرك لترى كيف تشعر. يمكنك أيضًا تجربة أنماط مختلفة مثل الأزهار أو الطباعة الحيوانية لتجديد ملابسك.









من المحتمل أن تجعلك الملابس الضيقة أكثر تعرقًا وتقييد حركتك. في الصيف ، قد يكون من الجيد الاسترخاء قليلًا ونسيان الأنماط الرسمية الأكثر سخونة. امنح بشرتك بعض المساحة للتنفس واختيار ملابس أوسع. هذا لا يعني أنه يجب عليك ارتداء الملابس الفضفاضة، ما عليك سوى اختيار العناصر التي تساعد على إبراز ميزاتك القوية ، مثل ذراعيك وكتفيك السفليين ، دون التسبب في ارتفاع درجة الحرارة.







