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رياضة

محمد بيومي ينسحب من الدفاع عن حقوق الزمالك في ملف قضية نادي القرن

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:24 ص
لقب نادي القرن
لقب نادي القرن
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إسراء أشرف
انسحب محمد بيومي، خبير اللوائح الدولي، من ملف الدفاع عن حقوق الزمالك في قضية نادي القرن الإفريقي.

وكشف بيومي عن سر انسحابه، حيث أكد في تصريحات إذاعية، أنه قرر الانسحاب من ملف الدفاع عن حقوق الزمالك في قضية نادي القرن، بسبب عدم تنفيذ شروطه من جانب إدارة القلعة البيضاء.

وشدد خبير اللوائح الدولي، على أنه لم يعتذر بسبب الأمور المالية نهائيًا لأنه اتفق مع مسؤولي الأبيض على تولي القضية بالمجان.


وأشار إلى أن انسحابه، لا يعني أن موقف الزمالك ضعيف، لكنه قرر الانسحاب لأسباب لا أحد يعرفها إلا إدارة نادي الزمالك.

وتوج الأهلي بلقب نادي القرن عام 2000، لكن منافسه الزمالك ما زال يطالب به، بقيادة مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وأثارت قضية نادي القرن العشرين، الجدل بين جماهير القطبين، وأصبحت حديث الكرة المصرية، في الفترة الأخيرة.
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