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رياضة

بعد تعيين ٤ مراقبين.. الجبلاية تحذر الزمالك والمصري من المخالفات الطبية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:19 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تعيين ٤ مراقبين في مباراة الزمالك أمام المصري المقرر اقامتها غدا الخميس في الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ14 بالدورى الممتاز.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم موعد انطلاق الدورى المحلي لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم الخميس بدلا من الجمعة القادم بعد التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

ومن المقرر تعيين الجبلاية مراقب طبي وآخر من المسابقات ومراقب أمني إضافة إلى مراقب الحكام فى لقاء الزمالك والمصري نظرا لوجود طاقم حكام ساحة الى جانب ظملاؤهم فى تقنية الفيديو.

وحذر مسؤلو الجبلاية لاعبى النادى الزمالك والمصري من تجاهل اتباع تعليمات المراقب الطبي الإجراءات الطبية والوقائية تفاديا التعرض للاصابة بفيروس كورونا.

وأخطرت الجبلاية المراقب الطبي بضرورة تواجده وقيامه بتدوين أية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من وزارة الصحة فى تقرير ورفعها إلى اللجنة الخماسية لاتخاذ العقوبات اللازمة حيال الفريق المخالف.
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