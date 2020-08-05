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رياضة

ميدو يختار التشكيل المثالي في تاريخ الزمالك

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
اختار أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق التشكيل المثالي للفريق الأبيض على مدار التاريخ من وجهة نظرهُ.

وأشار ميدو عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، إلى أن هؤلاء اللاعبين كانوا مميزين، وهو على المستوى الشخصي استمتع بهم.

وضم التشكيل الذي اختاره ميدو، كلاً من: نادر السيد - إبراهيم حسن - إبراهيم يوسف - أشرف قاسم - أحمد رمزي - إسماعيل يوسف - حسام حسن - جمال عبد الحميد - كوارشي - حسن شحاتة - حازم إمام.

وأكد "ميدو" أن هذا التشكيل يعبر عن هوية الزمالك، وإذا وُجد على أرض الواقع؛ لكان أرهق المنافسين، وجعلهم لا ينجحون في الاستحواذ على الكرة طوال المباراة.
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