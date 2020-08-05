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رياضة

ميدو: نفسي جماهير الزمالك تسامح جمال حمزة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:35 ص
جمال حمزة
جمال حمزة
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عمرو ابوبكر
قال أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق إنه يتمنى من جمهور القلعة البيضاء أن يسامح جمال حمزة نجم الفريق الأبيض الأسبق والذي انتقل إلى صفوف الأهلي في فترة معينة.

وأشار ميدو خلال برنامج "أوضة اللبس" المذاع على قناة النهار إلى أنه يتمنى من جمهور الزمالك أن يسامح جمال حمزة وينسى فكرة انتقاله إلى الأهلي من قبل.

وأكد ميدو أن جمال حمزة حقق نجاحات كثيرة مع الزمالك وكان من أحرف لاعبي الفريق الأبيض لذلك على جماهير القلعة البيضاء أن تسامحهُ وهذه أمنية خاصة به.

وفي سياق متصل أشار جمال حمزة إلى أن حياته تغيرت كثيرا عندما رحل عن الزمالك وانتقل إلى صفوف الأهلي ، حيث ابتعد عنه بعض الأشخاص؛ نظرًا لإقدامه على تلك الخطوة.
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