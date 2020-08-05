ميدو: نفسي جماهير الزمالك تسامح جمال حمزة

قال أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق إنه يتمنى من جمهور القلعة البيضاء أن يسامح جمال حمزة نجم الفريق الأبيض الأسبق والذي انتقل إلى صفوف الأهلي في فترة معينة.





وأشار ميدو خلال برنامج "أوضة اللبس" المذاع على قناة النهار إلى أنه يتمنى من جمهور الزمالك أن يسامح جمال حمزة وينسى فكرة انتقاله إلى الأهلي من قبل.





وأكد ميدو أن جمال حمزة حقق نجاحات كثيرة مع الزمالك وكان من أحرف لاعبي الفريق الأبيض لذلك على جماهير القلعة البيضاء أن تسامحهُ وهذه أمنية خاصة به.



