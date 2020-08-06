100 مليون جرعة نهاية 2020 .. تفاصيل عقار جديد لـ علاج مصابي كورونا

Novavax إن لقاح فيروس كورونا Covid-19 الذي طورته الشركة، أثار استجابات قوية للأجسام المضادة ويبدو أنه آمن في المرحلة الأولى من التجارب البشرية. كشفت شركة





قالت نوفافاكس في بيان لها وفقا لموقع " timesofindia"، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أحداث سلبية خطيرة وأن متابعة السلامة مستمرة.





قال جريجوري جلين، رئيس قسم البحث والتطوير في شركة Novavax ، في بيان: "تُظهر بيانات المرحلة الأولى أن NVX-CoV2373 مع المادة المساعدة Matrix-M بأن اللقاح جيد ويعمل على تقوية المناعة بشكل كبير ضد فيروس كورونا





واللقاح الجديد التابع لشركة NVX-CoV2373 هو لقاح مرشح مصمم هندسيًا من التسلسل الجيني لـ SARS-CoV-2 الفيروس الذي يسبب مرض Covid-19.





اقرأ ايضًا:





وأفادت التقارير أن تم إنشاؤه باستخدام تقنية الجسيمات النانوية المؤتلفة من Novavax لتوليد مشتق من بروتين فيروس كورونا (S) ويحتوي على مادة مساعدة Matrix-M الحاصلة على براءة اختراع من Novavax لتعزيز الاستجابة المناعية وتحفيز مستويات عالية من الأجسام المضادة المعادلة.









وتستعد الشركة بتقديم 100 مليون جرعة من NVX-CoV2373 بدءًا من أواخر عام 2020، بعد التأكد من نتائجه الإيجابية بنسبة 100%.