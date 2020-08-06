100 مليون جرعة نهاية 2020 .. تفاصيل عقار جديد لـ علاج مصابي كورونا

كشفت شركة Novavax إن لقاح فيروس كورونا Covid-19 الذي طورته الشركة، أثار استجابات قوية للأجسام المضادة ويبدو أنه آمن في المرحلة الأولى من التجارب البشرية.
قالت نوفافاكس في بيان لها وفقا لموقع "timesofindia"، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أحداث سلبية خطيرة وأن متابعة السلامة مستمرة.
قال جريجوري جلين، رئيس قسم البحث والتطوير في شركة Novavax ، في بيان: "تُظهر بيانات المرحلة الأولى أن NVX-CoV2373 مع المادة المساعدة Matrix-M بأن اللقاح جيد ويعمل على تقوية المناعة بشكل كبير ضد فيروس كورونا.
واللقاح الجديد التابع لشركة NVX-CoV2373 هو لقاح مرشح مصمم هندسيًا من التسلسل الجيني لـ SARS-CoV-2 الفيروس الذي يسبب مرض Covid-19.
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وأفادت التقارير أن تم إنشاؤه باستخدام تقنية الجسيمات النانوية المؤتلفة من Novavax لتوليد مشتق من بروتين فيروس كورونا (S) ويحتوي على مادة مساعدة Matrix-M الحاصلة على براءة اختراع من Novavax لتعزيز الاستجابة المناعية وتحفيز مستويات عالية من الأجسام المضادة المعادلة.
وتستعد الشركة بتقديم 100 مليون جرعة من NVX-CoV2373 بدءًا من أواخر عام 2020، بعد التأكد من نتائجه الإيجابية بنسبة 100%.