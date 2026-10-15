مقتل مرافقين وإصابة 6 آخرين.. تفاصيل الهجوم الصاروخي على القصر الرئاسي في اليمن

أعلنت وزارة الإعلام اليمنية يوم الخميس عن تفاصيل استهداف القصر الرئاسي اليمني بعدد من الصواريخ.

الهجوم على القصر الرئاسي في اليمن

وأوضحت الإعلام اليمنية أن قصر معاشيق في مدينة عدن استهدف بعدد من الصواريخ، مؤكدة أن رئيس الوزراء اليمني وأعضاء الحكومة بخير.

وأشارت وزارة الإعلام اليمنية أن الهجوم الصاروخي على القصر الرئاسي في عدن أسفر عن مقتل مرافقين اثنين.

وفي نفس السياق، أكد وزير الشباب اليمني نايف البكري، أن الفصائل اليمنية حاولوا استهداف مقر الحكومة في عدن، مؤكدا مقتل 2 من الحراسة وإصابة 6 إثر استهداف الحوثي لقصر معاشيق.

وأوضح "البكري" في تصريحات لفضائية العربية أن الحكومة اليمنية باقية في عدن ولن تغادر وستواصل عملها.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن شهود عيان، بسماع دوي أربعة انفجارات في محيط القصر الرئاسي في مدينة عدن باليمن.

وذكرت قناة "العربية" السعودية أن أربعة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قصر "معاشيق" في عدن، مؤكدة أن "رئيس الوزراء اليمني شايع الزنداني والوزراء بخير وسلامة".