وكالة الطاقة الدولية تدعو الدول الأعضاء لزيادة إنتاج النفط

دعا مجلس وكالة الطاقة الدولية، الدول الأعضاء التي تمتلك قدرات لإنتاج النفط وتكريره إلى زيادة الإمدادات من الخام والمنتجات المكررة ولا سيما الديزل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إلى ضرورة إجراء إصلاحات واسعة في البنك الدولي، تتماشى مع أولويات إدارة الرئيس دونالد ترامب، وتشمل إنهاء القيود المفروضة على تمويل مشروعات النفط والغاز في مراحل الاستكشاف والإنتاج الأولية، وتوجيه الموارد لدعم التعدين في أعماق البحار واستخراج المعادن الحيوية، إلى جانب إصلاح سياسات المشتريات لتعزيز المنافسة وتحسين جودة المشروعات.

وأكد بيسنت - خلال اجتماعات البنك الدولي في العاصمة التايلندية /بانكوك/ - ضرورة تبني البنك الدولي نهجًا محايدًا تجاه مصادر الطاقة المختلفة، كما أشار إلى أن وزارته أعلنت تقديم مساهمة أولية لصندوق جديد لدعم الطاقة النووية، بهدف مساعدة الدول على الاستعداد للاستثمار في مشروعات الطاقة النووية مستقبلًا.