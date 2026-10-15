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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتهى الأمر.. زيلينسكي يتعهد باستئناف الهجمات على مصافي النفط الروسية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتقادات حادة لدونالد ترامب، شنّ خلالها هجوماً شخصياً على الرئيس الأمريكي، وتعهّد باستئناف الهجمات على مصافي النفط الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني في تصريحات ، متحدياً وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي: “لقد انتهى الحظر على مهاجمة المصافي ، قائلا ” لقد انتهى الأمر".

وأعرب زيلينسكي عن غضبه إزاء سحب الاستخبارات الأمريكية لدعمها، وتباطؤ خدمات الأقمار الصناعية “ستارلينك” ، كما انتقد البيت الأبيض لحرصه على إقامة علاقات تجارية مع روسيا.

وفي هجوم شخصي مباشر على ترامب، قال زيلينسكي : الرئيس الأمريكي يُبدي إعجاباً بفلاديمير بوتين، ولديه ميلٌ فطري نحو القادة المستبدين والمليارديرات.

وصرح زيلينسكي لصحيفة "فاينانشال تايمز" قائلاً: "ترامب يتحدث بصراحة وبصوت عالٍ عن حبه لهؤلاء الأشخاص واحترامه لهم".

وأضاف أن ترامب معجب بالقادة الذين يستطيعون البقاء في السلطة لمدة "20 أو 30 أو 40 عاماً"؛ لأن ذلك يعني في نظره أنهم "أقوياء للغاية".

كما رفض زيلينسكي دعوة ترامب له بالاستقالة، واصفاً إياها بأنها مجرد "خطاب" لن يؤدي إلا إلى منح المزيد من الجرأة للرئيس الروسي.

يُذكر أن العلاقات بين كييف وواشنطن قد تدهورت منذ أن قرر ترامب، يوم الجمعة الماضي، رفع العقوبات المفروضة على الديزل الروسي.

زيلينسكي ترامب مصافي النفط الروسية الاستخبارات الأمريكية ستارلينك

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