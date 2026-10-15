أوكرانيا.. مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم روسي مكثف بالمسيرات

أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بمقتل 3 أشخاص وإصابة 6 أخرين وأضرار مادية في هجوم روسي مكثف بالمسيرات على منطقة كييفوجراد.

وفي سياق آخر، أفاد الخبير العسكري والعقيد المتقاعد في الجيش الروسي، أندريه كوشكين، ، أن أكثر من 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت بالفعل نتيجة الضربات الروسية الممنهجة عالية الدقة، وأن إعادة تأهيل المنشآت المدمرة بالكامل قد تستغرق عشر سنوات على الأقل.

وصرح قائلًا لوكالة "سبوتنيك" : محطتا الطاقة الحرارية رقم 5 ورقم 6، اللتان تعطلتا جراء الضربات الروسية، كانتا تُزودان المراكز الصناعية، بما فيها مصنعا أنتونوف وأرتيم، بالإضافة إلى العديد من مرافق الصيانة والطاقة. وبدونهما، يتوقف الإنتاج العسكري.

ولفت الخبير إلى أن كييف تضم مراكز بيانات رئيسية تعتمد على الكهرباء، وهو اعتماد يُضعف بدوره نظام القيادة والسيطرة العسكرية.

وخلص الخبير إلى أنه من دون الكهرباء، لا يمكن تشغيل آلات التشغيل، أو معدات اللحام، أو أنظمة الاتصالات، أو أنظمة توجيه الطائرات المسيّرة. وهذا يعد ضربة مباشرة للجاهزية القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية.